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Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

26 января 2021 14:29
83
Ему было 64 года.

Собеседник в пресс-службе кабмина РФ подтвердил ТАСС во вторник информацию о смерти бывшего вице-премьера Сергея Приходько.

"Да, это так", - сообщили в пресс-службе кабмина, комментируя соответствующую информацию издания "Коммерсантъ". Приходько было 64 года, по данным издания, он умер после продолжительной болезни.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. В 1980 году он окончил Московский государственный институт международных отношений, и до 1997 года работал в структурах МИД России. После, в 1997-1998 годах, занимал должность помощника президента Российской Федерации по международным делам, в 1998-1999 годах работал заместителем руководителя Администрации президента РФ, в 1999-2004 годах - заместителем руководителя Администрации президента РФ - начальником Управления президента РФ по внешней политике.

С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента Российской Федерации. После этого занимал посты первого заместителя руководителя Аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя Аппарата правительства, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы Аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

 

Фото:   Михаил Терещенко/ТАСС

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Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
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22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
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