Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

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Собеседник в пресс-службе кабмина РФ подтвердил ТАСС во вторник информацию о смерти бывшего вице-премьера Сергея Приходько.

"Да, это так", - сообщили в пресс-службе кабмина, комментируя соответствующую информацию издания "Коммерсантъ". Приходько было 64 года, по данным издания, он умер после продолжительной болезни.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. В 1980 году он окончил Московский государственный институт международных отношений, и до 1997 года работал в структурах МИД России. После, в 1997-1998 годах, занимал должность помощника президента Российской Федерации по международным делам, в 1998-1999 годах работал заместителем руководителя Администрации президента РФ, в 1999-2004 годах - заместителем руководителя Администрации президента РФ - начальником Управления президента РФ по внешней политике.

С марта 2004 года по 2012 год являлся помощником президента Российской Федерации. После этого занимал посты первого заместителя руководителя Аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя Аппарата правительства, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы Аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС