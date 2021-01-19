Умер бывший первый секретарь ЦК комсомола и экс-депутат Борис Пастухов

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В Москве в возрасте 88 лет скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, экс-депутат Госдумы, дипломат Борис Пастухов. Об этом сообщил РБК член центрального совета организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» Виталий Арсентьев. Пастухов был одним из учредителей этой организации.



Пастухов родился в 1933 году. С 1950-х годов он начал карьеру в органах ВЛКСМ — молодежной организации Коммунистической партии СССР. В 1962 году он стал первым секретарем московского горкома организации, с 1977 по 1982 год занимал пост первого секретаря центрального комитета ВЛКСМ.



С 1982 по 1986 год Пастухов занимал пост председателя Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. После этого он перешел на дипломатическую службу. В 1986 году он стал послом СССР в Дании, а с 1989 по 1992 год был послом в Афганистане. После он четыре года занимал пост замминистра иностранных дел. В 1998 году вошел в состав правительства, заняв пост министра по делам СНГ. После ухода из правительства Пастухов работал в Торгово-промышленной палате.

Фото: Wikimedia Commons/РБК

