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Умер бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников

18 апреля 2022 22:11
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Ему было 77 лет.

Бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - сообщил Иванов.

Вячеслав Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске в рабочей семье. После окончания в 1967 году Московского государственного института международных отношений поступил на службу во внешнюю разведку. В 1971-1977 и 1984-1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеше. В 1990 году возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. В январе 1992 года был назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки, а с января 1996 года по май 2000 года был директором СВР.

В июне 2000 года стал первым заместителем министра иностранных дел России и специальным представителем (в ранге федерального министра) президента РФ в странах СНГ. В 2004-2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии. Трубников - Герой Российской Федерации, награжден орденами Красной Звезды (дважды), "За заслуги перед Отечеством IV степени", орденом Белоруссии "Франциск Скорина", более чем 20 советскими, российскими и иностранными медалями. Отмечен знаками "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации", "Почетный сотрудник госбезопасности", "За службу в разведке".

 

Фото:   Эдуард Песов/ТАСС

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