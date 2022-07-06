Умер бард и телеведущий Леонид Сергеев

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5 июля ушел из жизни бард Леонид Сергеев. Ему было 69 лет. Информацию о смерти сообщили его друзья в соцсетях.

Леонид родился в Бресте в 1953-м году. Свои первые произведения начал писать еще в музыкальной школе. В середине 70-х Сергеев окончил историко-филологический факультет Казанского госуниверситета. В 1976-м стал лауреатом фестиваля песни памяти Валерия Грушина. Вскоре музыкант переехал в Москву, где начал работать на телевидении, в частности, на передаче "Веселые ребята". Был телеведущим программы "Лого", работал с киножурналами "Хочу все знать" и "Фитиль".

На счету Леонида Сергеева 20 собственных альбомов. Он значился многолетним участником проекта "Песни нашего века". Кроме того, артист написал три книги, пишет МК.

Среди песен автора – «Колоколенка», «Свадьба» (в нескольких частях), «Трамвайчик» и многие другие.