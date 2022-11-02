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Улучшить жилищные условия за счет средств материнского семейного капитала смогли почти 11 тысяч семей из Самарской области
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Улучшить жилищные условия за счет средств материнского семейного капитала смогли почти 11 тысяч семей из Самарской области

2 ноября 2022 17:14
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С начала года на улучшение жилищных условий за счет средств материнского семейного капитала семьям из СО было направлено более 6 млрд рублей.

Маткапитал предоставляется российским семьям в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Семьи могут направить средства материнского семейного капитала (МСК) на улучшение жилищных условий, а именно: на приобретение жилья, уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, в том числе на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо на компенсацию понесенных затрат по строительству или реконструкции.

С начала года на улучшение жилищных условий за счет средств материнского семейного капитала семьям из Самарской области было направлено более 6 млрд рублей – для 10857 семей.

Подала заявку и получила материнский капитал на строительство дома и семья Анастасии Корнеевой из Самары. По ее мнению, это замечательная мера поддержки. «Мы уже получили первый транш по материнскому капиталу, он очень помог. Муж оформил заявку, приехали в МФЦ, там оформили документы – и все, нам пришли деньги. Строительство дома идет вовсю, уже крышу сделали». Ольга Ширяева из Самары получила выплату совсем недавно, буквально на днях, оформив документы в отделении Пенсионного фонда. В планах - начать строительство.

Использование материнского капитала при строительстве дома осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления на счет владельца сертификата поступает половина имеющейся суммы материнского капитала. Оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных работ по возведению или реконструкции дома. В случае если работы выполняет подрядная организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой.

Стоит отметить, что пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства материнского капитала нельзя, поскольку это не будет улучшением жилищных условий. Что касается таких работ, как замена крыши, окон или подведение коммуникаций, то они могут осуществляться в рамках реконструкции дома, но только если при этом увеличивается жилая площадь. В таком случае семья сможет использовать материнский капитал.

Напомним, что средства на строительство жилья выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось 3 года. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на их погашение. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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