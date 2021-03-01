Украшения и забота: что женщины хотят в подарок на 8 марта в России и Самаре?

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Эксперты Авито опросили 2 000 россиян, чтобы узнать, что хотят получить в подарок на 8 марта женщины и что им подарят мужчины.

Исследование показало, что 38% женщин хотели бы получить ювелирное украшение, 30% желали бы видеть в подарочной коробке косметику или парфюмерию, 27% - подарочный сертификат. В Самаре ювелирное украшение хотят получить в подарок 44% участниц опроса, косметику - 33%, а подарочные сертификаты желают 25% женщин. Еще 27% российских женщин поделились, что на 8 марта хотели бы, чтобы им подарили заботу - завтрак в постель или массаж. В Самаре заботу с радостью примут 20% дам. Подарки, которые хотят вручить большинство мужчин, совпадают с желаниями женщин: 44% представителей сильного пола планируют дарить косметику и парфюмерию, 28% - подарочные сертификаты, еще 27% опрошенных уже присматривают дамам ювелирные украшения.

В этом году большинство мужчин, а именно 44% планируют подарить дамам косметику и парфюмерию, 28% хотят предоставить им свободный выбор и поэтому вручат подарочный сертификат в любимый магазин. Еще 27% мужчин решили подарить женщинам ювелирные украшения. В этом году в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты на Авито в России вырос на 25%, а ювелирными украшениями стали интересоваться на 52% больше, чем год назад. В Самаре в этом году ювелирные украшения хотят приобрести на 70% больше пользователей. Также много мужчин (19%) поделились что в этот день хотят одарить дам заботой - сделать массаж или преподнести завтрак в постель.

Фото: Pixabay.com