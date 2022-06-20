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Уйти работать к конкурентам самарцы готовы чаще, чем 11 лет назад

20 июня 2022 11:47
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Уйти работать к конкурентам самарцы готовы чаще, чем 11 лет назад

За 11 лет россияне стали менее принципиальными в вопросе перехода на работу в конкурирующую компанию: сегодня на такой шаг согласились бы 84% опрошенных — это больше, чем в 2011 и в 2020 гг. При этом в предложениях конкурентов стали намного больше ценить близость их офиса к дому и наличие компенсационного пакета, а важность повышения в должности, напротив, снизилась. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

3 из 4 россиян (78%) согласились бы сменить место работы, получив приглашение от фирмы-конкурента, но только на хороших условиях, а еще 6% приняли бы такое предложение в любом случае. Свою позицию опрошенные объясняют желанием увеличить свой заработок и условия труда, а также развиваться профессионально. Только 4% опрошенных ни за что не согласились бы уйти к конкурентам: с их точки зрения, такой поступок выглядит непорядочным.

Перейти в конкурирующую компанию чаще готовы мужчины (в общей сложности 86% против 81% среди женщин). Тех, кто независимо от условий готов на такой шаг, почти втрое больше среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб., чем среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. в месяц. На хороших условиях принять job offer от конкурентов чаще согласны опрошенные с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (82%).

Какие же условия россияне считают достаточно хорошими для того, чтобы согласиться на предложение конкурирующей компании? Для 95% это более высокая зарплата, для 55% — повышение в должности. Для каждого второго (49%) важна близость офиса конкурентов к дому. По 47% опрошенных согласились бы, если бы им предоставили компенсационный пакет и возможность бесплатного обучения.

Повышение в должности более значимо для мужчин, а близость нового места работы к дому и бесплатное повышение квалификации — для женщин. При условии повышения в должности принять предложение конкурентов чаще готовы опрошенные до 34 лет, тогда как при условии предоставления дополнительных льгот — респонденты старше 45 лет. Россияне с доходом менее 50 тыс. руб. чаще других считают важным возможность бесплатного обучения.

По сравнению с 2011 годом, россияне стали менее принципиальными в столь деликатном вопросе, как уход к конкурентам: число тех, кто готов на такой поступок, увеличилось на 6 п.п., а по сравнению с «ковидным» 2020 годом рост составил 3 п.п. За 11 лет ощутимо выросла привлекательность таких условий, как близость офиса конкурентов к дому (на 21 п.п.), дополнительных льгот (на 19 п.п.), более высокой зарплаты (на 10 п.п.) и бесплатного обучения (на 8 п.п.). А вот повышение в должности в предложениях конкурирующих компаний сейчас ценят меньше, чем в 2011 году (на 7 п.п.).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 459
  • Время проведения: 31 мая — 17 июня 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 3000 респондентов
Теги: Опрос

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