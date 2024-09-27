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Уход за кожей этой осенью для девушек обойдется до 2200 рублей

27 сентября 2024 10:10
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уход за кожей этой осенью для девушек обойдется до 2200 рублей

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер изучил спрос на товары для ухода за кожей и рассчитал стоимость осеннего набора для женщин и мужчин. А врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Шатилова дала рекомендации по выбору косметических средств. 

Врач отмечает, что независимо от времени года уход за кожей лица у женщин должен состоять из трех основных этапов: демакияж, очищение, увлажнение и нанесение солнцезащитного средства с SPF не менее 30.

Уход за кожей у мужчин тоже требует комбинированного подхода, поэтому необходимо использовать несколько продуктов: для очищения, бритья, увлажнения, защиты от солнца с SPF – также не менее 30.

При этом выбор формы продуктов зависит от типа кожи: например, для сухой — молочко, кремы, муссы, масла, для жирной — гели, пенки, эмульсии. 

Купер посчитал индекс необходимой косметики для ухода за кожей лица. Девушкам набор из мицеллярной воды, пенки для умывания, увлажняющего средства, сыворотки и SPF-крема обойдется в 2 119* рублей. Мужской комплект из пенки для умывания, пены для бритья, увлажняющего средства после бритья и SPF-крема составит 1569** рублей.

Анастасия Шатилова, врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье:

«В осенний период в уход за кожей лица можно ввести средства с кислотами, ретинолом и его производными в составе. Эти косметические продукты подбираются под потребности кожи, например, для устранения пигментации или при борьбе с акне. При их использовании особенно важно не забывать о нанесении санскрина за 15-30 минут до выхода из дома в любой сезон. Для того, чтобы подобрать правильный уход за кожей, рекомендуется обратиться к врачу: очно или онлайн через телемедицинские сервисы».

В сентябре 2024 года из уходовых продуктов для лица россияне чаще заказывали пенку, чем пилинг, скраб или тоник. Спрос на неё вырос в 1,4 раза относительно первой половины августа текущего года. Среди форматов средств для увлажнения на первом месте — маски, на втором — кремы, на третьем — спреи. В категории мужской косметики лидером по продажам стали пены для бритья, спрос на которые вырос в начале осени в 1,2 раза по сравнению с августом. Также пены покупали чаще, чем кремы и лосьоны.  

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