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Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию

14 ноября 2022 09:44
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Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию

Пенсионеры, которые ухаживают за родственниками, с декабря 2022 года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. Об этом 14 ноября рассказала изданию Primpress юрист Ирина Сивакова.

Для получения так называемой компенсационной выплаты до конца ноября надо подать заявление на нее в Пенсионный фонд России (ПФР). Важно, что прибавку могут назначить независимо от статуса трудоустроенности человека. Работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в их случае она не будет индексироваться с годами.

Для этого пенсионер должен ухаживать за родственником с инвалидностью. Отмечается, что раньше доплату в размере 1200 рублей могли получить только трудоустроенные россияне.

Юрист подчеркнула, что пенсионеры должны будут доказать, что их близкий родственник находится у него на иждивении.

Отмечается, что практика в российских судах показывает: иждивенцем пенсионера может стать и человек, у которого есть доход. Но в таком случае нужно подтвердить, что такому человеку необходима помощь своего пожилого родственника, пишут "Известия".

 

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