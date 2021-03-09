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УГИБДД СО информирует об изменениях в законодательстве с 1 апреля

9 марта 2021 15:56
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С 1 апреля текущего года в силу вступает постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1734. 

1 апреля текущего года в силу вступает постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1734 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами».

Основные изменения коснутся Правил проведения экзаменов, в первую очередь посредством отмена экзамена по первоначальным навыкам управления транспортами средствами категорий «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE», а также подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E», который проходил на закрытой площадке. Для тех, кто собирается получать водительское удостоверение на мопед, мотоцикл или квадрицикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться на закрытой площадке.

Практический экзамен для мотоциклистов потерпел некоторые изменения. В частности, были изменены несколько упражнений. Например, «габаритная восьмерка». Кандидату в водители будет предложено проехать по заданной траектории в форме «восьмерки» в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами. Экзамен на подкатегорию «В1» (квадрициклы и трициклы) дополнен проверкой навыков торможения и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом.

Практический экзамен на право управления транспортными средствами категорий «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE», а также подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E» может начаться как с закрытой площадки или территории, а продолжится уже в городских условиях, так и сразу в городе. Инспекторы в обязательном порядке проверят умение кандидата совершать обгон и опережение на дороге, а также движение с максимальной разрешенной скоростью.

Соответственно, больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, что не даст возможности кандидатам в водители практиковаться только на определенном маршруте. Устанавливается лишь перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. По новым правилам маршруты будут свободными - определяются лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться, выполняя необходимый перечень упражнений и заданий.

Перечень ошибок и нарушений, как и прежде, предусматривает выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения в нем разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен немедленно прекращается, вынесены в отдельный блок. В этот блок отнесены, например, такие ошибки, как не пристёгнутый ремень безопасности и пользование телефоном во время движения. Всего в перечне содержится 15 грубых нарушений. При этом, невыполнение команды экзаменатора, за которое ранее прекращалось проведение экзамена с выставлением оценки «не сдал», было перенесено в более легкие нарушения, которые оцениваются в 3 балла.

Также уточнены сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Кандидату в водители, в случае не сдачи теории, назначат следующую попытку не ранее чем через 7 дней, но и не позднее чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат уже не ранее чем через месяц, но не позднее истечения трёх месяцев. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее чем через 60 дней. После провала третьего практического экзамена следующую попытку назначат не ранее чем через месяц, но и не позднее 3 месяцев.

Кроме того, в экзаменационные машины во время приема экзамена допустили представителя автошколы, других кандидатов в водители, а также наблюдателей, что будет способствовать дополнительной открытости этого процесса.

Результат экзамена можно будет аннулировать в следующих случаях: по жалобе кандидата в водители, которая подтвердилась по результатам ее рассмотрения, если представленные документы признаны поддельными или не подтвердилась выдача иностранного водительского удостоверения при его обмене.

В случае если выяснится, что экзамен проведен с нарушением установленных правил, водительское удостоверение будет аннулировано до его выдачи, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   pixabay

 

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