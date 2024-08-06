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УФСИН СО: в исправительную колонию №6 не попали запрещенные предметы

6 августа 2024 14:09
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В ходе досмотра грузового автомобиля Volvo было обнаружено и изъято два сотовых телефона, семь сим-карт и WiFi-роутер.

На транспортном КПП младший инспектор отдела охраны совместно с инструктором-кинологом пресекли попытку доставки средств мобильной связи и технического оборудования.

В ходе досмотра грузового автомобиля Volvo было обнаружено и изъято два сотовых телефона, семь сим-карт и WiFi-роутер.

По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ, сообщает прресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

 

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