УФНС СО: в Новый год без налоговых долгов

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УФНС России по Самарской области сообщает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год истек 1 декабря. Тем гражданам, кто не оплатил начисленные суммы вовремя, со 2 декабря за каждый день просрочки начисляются пени.

Проверить свою задолженность и оплатить имущественные налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», в его мобильной версии «Налоги ФЛ», через Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также лично, обратившись в любую налоговую инспекцию.

Оплатить налоги также можно через учреждения банков. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, с указанием УИН платежа.

Преимущества раннего погашения задолженности по имущественным налогам - в минимальном начислении пеней и применении ограничительных мер, таких как:

- Арест счетов, имущества и другие меры принудительного взыскания задолженности судебными приставами;

- Запрет на выезд за границу – при сумме задолженности от 30 тыс.руб;

- Репутационные риски – при взыскании задолженности через работодателя;

- Наличие задолженности может повлиять на принятие банком решения о выдаче кредита.