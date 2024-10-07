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Учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений

7 октября 2024 13:43
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Учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений

Штрафы за оскорбление учителей будут редко применяться и не помогут решить существующую проблему. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, комментируя инициативу ввести административную ответственность за оскорбление преподавателей.

«Я с трудом представляю себе учителя, который будет писать заявление в полицию на своего ученика. Эта норма произвольно выделяет учителей. Почему именно учителей нельзя оскорблять, а врачей оскорблять можно, а продавцов, а водителей? На мой взгляд, это унизительно для учителей, что их представляют специальным объектом. Это абсолютно бессмысленная норма, она не даст никакого эффекта. Она еще раз просто подчеркивает, что ничего для реального улучшения ситуации в школе сделано не будет, никак это не поднимет авторитет учителя. Авторитет нельзя поднимать запретительными мерами», — сказал он.

Луховицкий отметил, что само руководство школ не будет настаивать на штрафах за оскорбление учителей. По его словам, подобные случаи могут негативно сказаться на репутации учебного заведения.

«Проблема не в том, что какой-то ребенок что-то скажет плохое про учителя, а в том, что и директор, и управление образования, прежде всего, заинтересованы не в том, чтобы наказывать родителей таких детей. Школы не будут настаивать на штрафах, потому что каждая школа зависит от своего учредителя и ее оценивают по разным параметрам. В том числе школа будет оцениваться по количеству таких наказаний и будут говорить: «это плохая школа, в которой появился случай, когда ребенка оштрафовали», — пояснил Луховицкий.

Его коллега, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с «Газетой.Ru» тоже усомнился в эффективности инициативы. По его словам, помимо введения ответственности необходимо изменить отношение к педагогам.

«Когда такие инциденты становятся известными публике, администрация вынуждена их комментировать и принимать меры, но все равно не спешит на защиту педагога. Я знаю немало случаев, когда ребенок издевался, доводил педагога, выводил из терпения, но при порой бурной реакции педагога на данное поведение обвиняли именно учителя, склоняли его к увольнению или выносили ему выговор. Так что сама ситуация в обществе такова, что данная мера может не сработать или сработать неэффективно. Педагог переместился в сферу, близкую к чему-то третьестепенному, не особо важному, ценному. В этом «заслуга» и самого педагогического корпуса, и общественных организаций, и государства как такового», — отметил он.

По мнению Снегурова, денежные штрафы не смогут остановить «ненавистников» школ, но сдержат тех, то хотел бы вступить на «стезю оскорблений и провокаций». При этом он уточнил, что и педагоги должны соответствовать своему званию и не унижать учеников.

«К сожалению, защищая часто педагогов, отстаивая их права, я вижу, что иногда поведение самих педагогов подлое, низкое, предательское, антипедагогическое, антигуманное. Данная мера должна сочетаться с мерами по защите ребенка. Для этого и педагоги должны быть соответствующие своему званию, чтобы у нас не было на пример применения вот этой нормы других примеров, когда педагог преследует ученика, унижает его», - заключил Снегуров.

До этого стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. Согласно ему, россияне могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей за оскорбление учителей. При этом должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также предусмотрены штрафы за оскорбление педагогов в интернете.

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