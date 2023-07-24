Учительница из Самары перевела мошенникам 1,5 млн рублей

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Жительнице Самары 1963 года рождения, работающей учителем, позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Собеседник сообщил, что с ее банковской карты мошенники пытаются снять денежные средства, и нужно перечислить сбережения на безопасный счет.

Женщина решила прервать разговор, подумав, что ее хотят обмануть. Через некоторое время ей снова поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который заверил, что на ее имя злоумышленники уже оформляют кредит и если не последовать инструкции специалиста банка, можно не только лишиться накоплений, но и остаться с долгом на крупную сумму.

Поверив, самарчанка перечислила на чужой счет почти 1,5 миллиона рублей, и только после этого решила заблокировать карту, позвонив в банк. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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