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Учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры

10 августа 2021 10:35
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Учителей и чиновников переведут на российские мессенджеры

Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на план Минцифры.

Согласно документу, к декабрю ведомство подготовит нормативную базу для перехода бюджетных организаций на госплатформу "поддержки рабочих коммуникаций" (почта, сервисы видеосвязи, мессенджеры). К февралю 2022-го Минобразования и Минпросвещения составят рекомендации для преподавателей школ и вузов.

Суть концепции — развивать сервисы оперативного обмена данными между министерствами. Это, как объяснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, особенно актуально в условиях удаленной работы.

Ведущие эксперты IT-компаний назвали инициативу полезной, но труднореализуемой.

"Даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы", — объяснил гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.

Как ранее отмечал замглавы Минцифры Максим Паршин, решение американской компании Zoom ограничить доступ для российских госучреждений — еще одно подтверждение того, что в стране необходимо развивать собственные технологические платформы. По его мнению, у России есть как минимум пять конкурентоспособных систем видеосвязи, которые могут стать достойной альтернативой иностранному сервису, пишет РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

Теги: мессенджеры Минцифры

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