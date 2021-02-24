Ученый заявил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере

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Концентрация диоксида углерода в атмосфере земли достигла уровней, которых не было миллионы лет, заявил британский исследователь-натуралист, тележурналист Дэвид Аттенборо, передает РИА Новости.

Его видеообращение показали перед заседанием СБ ООН, посвященном теме климата и безопасности.

"За последние 150 лет мир в среднем потеплел чуть более чем на градус Цельсия, и теперь наша атмосфера содержит такую концентрацию углекислого газа, которой не было в течение миллионов лет", — сказал Аттенборо.

"Пожалуйста, не совершите ошибку. Изменение климата — самая большая угроза безопасности, с которой когда-либо сталкивался современный человек", — заявил всемирно известный натуралист.

По его словам, если мир признает изменение климата глобальной угрозой безопасности, "как это и есть на самом деле", то у людей есть шанс принять меры своевременно.

"Изменение климата представляет собой угрозу глобальной безопасности, с которой можно справиться только с помощью беспрецедентного уровня глобального сотрудничества", — добавил он. По его мнению, это угроза, которая должна объединять страны.

По его словам, речь идет об угрозе повышения глобальной температуры, "опустошении океанов", изменении погодных условий во всем мире, что может превратить леса в пустыни, затопить города и привести к истреблению огромного количества существ.

"Что бы мы ни делали сейчас, некоторые из этих угроз, несомненно, станут реальностью в течение нескольких коротких лет. Другие могут при жизни сегодняшней молодежи разрушить целые города и общества, даже нарушить стабильность всего мира", — заявил Аттенборо.

Фото: соцсети

"Если мы продолжим идти нынешним путем, нам грозит крах всего, что обеспечивает нашу безопасность: производства продуктов питания, доступа к пресной воде", — указал он, добавив, что изменится и пригодная для жизни температура окружающей среды и нарушатся пищевые цепочки океана.