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Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани

1 июля 2022 18:37
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Ранее в соцсетях появилась информация о нашествии божьих коровок в Анапе. По словам пользователей, насекомых можно встретить повсюду.

Нашествие божьих коровок в Краснодарском крае обусловлено их происхождением - это инвазивный азиатский вид насекомых, активно захватывающий территории, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.

Ранее в соцсетях появилась информация о нашествии божьих коровок в Анапе. По словам пользователей, насекомых можно встретить повсюду.

"Это не наш вид, это вид, который был зафиксирован в Сочи в 2012 году, а до этого в Европе в 2001-м. Это вид азиатский, называется он "арлекин", еще его называют "гармония". По всей видимости, в 2012 году этот жук попал к нам на юг вместе с посадочным материалом, как многие другие виды. И как все инвазивные виды, инвайдеры, он даёт вот такую вспышкообразную численность", - сказал Туниев.

Он добавил, что божьи коровки могут покусывать, или быть в некоторой степени опасны для аллергиков, но в целом большой угрозы растениям и здоровью человека не несут. По мнению Туниева, опасность азиатских божьих коровок заключается в другом - они вытесняют местных насекомых, поскольку питаются теми же кормами.

"Благодаря вспышке гигантской численности наши виды практически исчезли, во всяком случае в прибрежной части. Эти арлекины тоже питаются тлей. При этом они создают не только конкурирующую среду, базу для наших видов, они питаются теми же кормами, могут их тоже подъедать. В этом плане они, конечно, вызывают определённые опасения. В первую очередь, в плане биоразнообразия наших местных видов", - заключил ученый.

 

Фото:    pxhere

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