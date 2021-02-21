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Ученый назвал способы профилактики птичьего гриппа

21 февраля 2021 14:34
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Уберечься от птичьего гриппа позволит отказ от употребления дикой птицы, сырых яиц и плохо обработанного мяса.

Уберечься от птичьего гриппа позволит отказ от употребления дикой птицы, сырых яиц и плохо обработанного мяса. Об этом в воскресенье, 21 февраля, телеканалу «МИР 24» заявил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передают "Известия".

Он пояснил, что контакт человека с вирусом может произойти при охоте на дичь или птицу.

«При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», — отметил эксперт.

По словам Викулова, контролирующие органы начнут применять серьезные меры, чтобы не допустить распространение нового штамма птичьего гриппа. Очаг по возможности локализуют, ученые приступят к изучению инфекции.

«Будут секвенировать, сравнивать с эталонными и уже существующими вирусами, и будут оценивать эффективность существующих методов диагностики и противовирусной терапии», — указал специалист.

Он напомнил, что, исходя из данных по предыдущим эпидемиям и вспышкам этого заболевания, летальность от птичьего гриппа достаточно высока.

Накануне, 20 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление от России о случаях заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Там напомнили, что сообщений о дальнейшей передаче вируса от человека человеку пока не поступало. Кроме того, у заразившихся не было каких-либо симптомов.

 

Фото:   pixabay

 

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Комментарии

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