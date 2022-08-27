Ученые: советы, как вести себя при встрече с огромными медузами в Сочи

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Медузы-корнероты не несут большой опасности для человека, однако трогать ее и плавать вблизи этих морских обитателей не рекомендуется, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.

Как объяснила агентству ученый, этот вид медуз обитает в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. В последние десять лет также наблюдается на территории Испании. Максимальный размер "зонтика" медузы-корнерота составляет 35 – 40 сантиметров в диаметре. Такие медузы при массовых скоплениях своей обычно меньше, чем когда встречаются по одиночке. В редких случаях их размер может достигать размера человека.

"Для человека яд корнерота не смертелен. Контакт со стрекательными клетками корнерота может вызывать сильное жжение, раздражение, дерматит( покраснение или высыпания), в редких случаях язвы. Это очень неприятно. Дети обычно реагируют сильнее чем взрослые. Однако, если у человека нет предрасположенности или аллергической реакции, серьезных случаев ожидать не следует. Корнероты - медузы неприятные, но не смертельно ядовитые. Тем не менее, трогать их специально не стоит и плавать среди медуз не надо", - сказала Молодцова.

Она добавила, что если контакт с медузой все же произошел, необходимо промыть место ожога морской водой. Нельзя растирать место ожога. "Если есть какие-то прилипшие остатки тканей медузы, то лучше их соскрести, например, пластиковой картой и еще раз промыть морской водой. Можно приложить лед на 5-15 минут. Если реакция сохранится, обратитесь к врачу", - заключила Молодцова.

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