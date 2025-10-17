Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами

17 октября 2025 10:49
96
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами

По данным Росгидромета, летний период пожароопасного сезона 2025 года стал вторым в ранге самых теплых за всю историю метеонаблюдений в самой многолесной и пожароопасной азиатской части страны (за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке).

В условиях экстремально сухой и жаркой погоды парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны испытали эффективность нового отечественного огнетушащего реагента, предназначенный для борьбы с огнем. Препарат разработан Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Проверка действия реагента проводилась в ходе ликвидации ЧС по лесным пожарам в Тыве на кромках реальных труднодоступных очагов

Авиапожарные распыляли водный раствор реагента из ранцевых лесных огнетушителей. Рабочий раствор готовили на местах пожаров с использованием воды из ближайших природных источников (рек, озер). 

Применение раствора обеспечило более высокую эффективность ликвидации и остановки распространения огня по сравнению с применением воды. Распыление раствора придало лесным горючим материалам (лесной подстилке, траве, ветвям) устойчивые огнезащитные свойства. Обработанная и высушенная трава не воспламенялась при последующем контакте с открытым огнем.

Реагент представляет собой мелкодисперсный порошок с легким запахом кофе. Сырьем для его изготовления являются отходы лесохимической промышленности. Реагент биоразлагаемый, безопасен для людей, животных, растений и для окружающей среды в целом.

По предварительным прогнозам Росгидромета, старт пожароопасного сезона 2026 года легким не будет. В течение марта на большей части территории России ожидается температура выше климатической нормы. В условиях климатических изменений внедрение новых эффективных средств для борьбы с лесными пожарами становится особенно актуальным.

Федеральной Авиалесоохраной разработан новый метод по применению беспилотников для мониторинга и тушения лесных пожаров. В текущем пожароопасном сезоне новый подход применен для контроля за лесопожарной обстановкой в Бурятии, Забайкальском крае, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе .

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
100
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
380
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
302
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
344
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
545
Весь список