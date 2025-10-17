Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами

96

По данным Росгидромета, летний период пожароопасного сезона 2025 года стал вторым в ранге самых теплых за всю историю метеонаблюдений в самой многолесной и пожароопасной азиатской части страны (за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке).

В условиях экстремально сухой и жаркой погоды парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны испытали эффективность нового отечественного огнетушащего реагента, предназначенный для борьбы с огнем. Препарат разработан Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Проверка действия реагента проводилась в ходе ликвидации ЧС по лесным пожарам в Тыве на кромках реальных труднодоступных очагов

Авиапожарные распыляли водный раствор реагента из ранцевых лесных огнетушителей. Рабочий раствор готовили на местах пожаров с использованием воды из ближайших природных источников (рек, озер).

Применение раствора обеспечило более высокую эффективность ликвидации и остановки распространения огня по сравнению с применением воды. Распыление раствора придало лесным горючим материалам (лесной подстилке, траве, ветвям) устойчивые огнезащитные свойства. Обработанная и высушенная трава не воспламенялась при последующем контакте с открытым огнем.

Реагент представляет собой мелкодисперсный порошок с легким запахом кофе. Сырьем для его изготовления являются отходы лесохимической промышленности. Реагент биоразлагаемый, безопасен для людей, животных, растений и для окружающей среды в целом.

По предварительным прогнозам Росгидромета, старт пожароопасного сезона 2026 года легким не будет. В течение марта на большей части территории России ожидается температура выше климатической нормы. В условиях климатических изменений внедрение новых эффективных средств для борьбы с лесными пожарами становится особенно актуальным.

Федеральной Авиалесоохраной разработан новый метод по применению беспилотников для мониторинга и тушения лесных пожаров. В текущем пожароопасном сезоне новый подход применен для контроля за лесопожарной обстановкой в Бурятии, Забайкальском крае, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе .