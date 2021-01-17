Ученые предупредили о критической температуре Земли в 2050 году

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Земля может достичь критической температуры в 2050 году, передает РЕН ТВ. Об этом сообщает Science Advances.

Это приведет к катастрофическим изменениям климата на планете, считают ученые.

Специалисты пояснили, что из-за изменения температуры у растений начнет снижаться эффективность фотосинтеза, что в свою очередь может привести к резкому уменьшению способности биосферы поглощать избыток углерода.

Так, для некоторых растений пик поглощения углерода достигается при 18 градусах по Цельсию, для других – при 28 градусах. Прохождение этого порога уже наблюдалось во многих биомах в разных уголках планеты.

Исследователи прогнозируют превышение температурного порога в скором времени в тропических лесах в Амазонии и Юго-Восточной Азии и тайге на территории России и Канады, которые представляют собой самые богатые углеродом биомы Земли.

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