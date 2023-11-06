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Ученые ошиблись в расчетах мощности магнитной бури 5 ноября

6 ноября 2023 13:25
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Ученые ошиблись в расчетах мощности магнитной бури 5 ноября.

Об этом завили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

В сообщении отмечается, что неправильно оценили вспышку на Солнце и рассчитали скорость выброшенного 3 ноября потока плазмы, который впоследствии значился как рядовой. Однако облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за двое суток и ударили по магнитному полю Земли на сутки раньше и с существенно большей силой.

«Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — говорится в сообщении.

Магнитная буря внезапно накрыла Землю вечером 5 ноября. Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) указали на то, что степень возмущенности магнитного поля оперативно возросла до уровня G3, что по научной классификации означает «сильно». Также сообщалось, что магнитная буря вызвала редкое полярное сияние на юге России. Так, Красное свечение могли наблюдать жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей, пишет Лента.

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