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Ученые Лаборатории солнечной активности: бури выпадут на 9 дней в феврале

30 января 2025 14:00
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Ученые Лаборатории солнечной активности: бури выпадут на 9 дней в феврале

Магнитные бури портят жизнь миллионам, вызывая головные боли, бессонницу, слабость и скачки давления. Чтобы быть готовыми к невидимой угрозе, важно знать, когда ждать пиков солнечной активности. Прогноз на февраль 2025 года опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Подробнее — материале URA.RU.

По прогнозу, февраль начнется с повышенной солнечной активности — 1 февраля ожидается уровень геомагнитных возмущений в 4 балла (желтый уровень). Это значительно выше обычного фонового уровня, что свидетельствует о потенциально значительном воздействии на метеозависимых людей и технические системы. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 44%, геомагнитных возмущений — в 35%, а магнитных бурь — в 21%.

Уровень геомагнитных возмущений до трех баллов (зеленый уровень — умеренная активность) будет наблюдаться 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 и 16 февраля. Хотя три балла считаются относительно низким уровнем, даже такая активность может вызывать дискомфорт у метеозависимых людей. В остальные дни февраля ожидается спокойная геомагнитная обстановка с уровнем активности около двух баллов. Таким образом, месяц, по предварительным прогнозам, обещает быть спокойным в плане геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь — это сложная задача с определенными ограничениями. Он основан на текущих данных о Солнце и может измениться из-за неожиданных вспышек на нем, даже за несколько часов. Поэтому прогноз показывает лишь вероятность, а не точное предсказание.

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