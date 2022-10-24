Учебный центр самарского ТТУ успешно окончили первые молодые водители

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Рекрутинговая кампания в самарском муниципальном транспортном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» принесла первые плоды. С этого года наблюдается стабильный приток сотрудников, а также слушателей учебного центра «ТТУ». Кроме того, есть выпускники.

Чтобы научиться управлять трамваем, требуется 5 месяцев, троллейбусом – 5,5 месяца. После освоения теоретического материала и обретения практических навыков кандидаты сдают экзамены и получают квалификацию водителя третьего класса. Также в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД им необходимо сдать «на права». Затем с каждым выпускником предприятие заключает трудовой договор. Только после этого новые сотрудники приступают к работе, но сразу же, единовременно, им выплачивают по 100 тысяч рублей.

Преподаватели отмечают, что студентов экзаменуют по 20 билетам, в каждом из которых по 5 вопросов. Проверяются также практические навыки. И подготовка серьезная, и члены квалификационной комиссии рангом не ниже начальников различных подразделений: службы подвижного состава, отдела охраны труда, кадров и т. д.

К дружному трудовому коллективу готов присоединиться и Кирилл Демьянов. В среду, 26 октября, он приступает к работе в троллейбусном депо № 1, где проходил практику. Молодой человек решил попробовать себя в другой профессии после работы со спецтехникой в коммунальной службе и в сфере грузовых перевозок.

«После того, как знакомые рассказали мне о старте рекрутинговой кампании, у меня возник интерес к пассажирскому транспорту. У обычного водителя одна дорога, а у водителя троллейбуса их две. Вторая – это контактная сеть, – говорит Кирилл Демьянов. – Опыт вождения у меня есть. А в «ТТУ» привлекло бесплатное обучение, стипендия и возможность сразу же получить «подъемные» – это очень приятный бонус. На этой неделе после подготовки мне предстоит впервые выйти на линию, где я несу ответственность не только за себя, но еще и за пассажиров. Главное, чтобы людям было комфортно и безопасно в поездках».

Рекрутинговая кампания призвана решить проблему с недостатком сотрудников.

В этом году отмечается 80-летие самарского троллейбуса. «ТТУ» продолжает и набор слушателей в свой учебный центр, и прием опытных специалистов для работы на маршрутах и в других подразделениях предприятия.

Дирекция муниципального предприятия напоминает: с учетом добросовестной работы, безаварийной езды через 3 года водитель может повысить свою классность, а вместе с этим и уровень заработка, который зависит еще и от выслуги лет. И если постоянно работать над собой, над качеством обслуживания пассажиров на линии, то еще одним стимулом в карьере могут стать результаты конкурсов профессионального мастерства.

Фото: администрация Самары