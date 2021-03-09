Учебный сбор пулеметчиков спецподразделений Росгвардии СО состоялся на войсковом полигоне

101

На войсковом полигоне Управления Росгвардии СО состоялся учебный сбор пулеметчиков специальных подразделений.

Для участников сборов, сотрудников ОМОН и СОБР, были организованы практические занятия, в ходе которых отработали навыки поражения целей из различных положений и дистанций.

Особое значение организаторы занятий уделили изучению требований безопасности при обращении с оружием.

«Учебные задачи, поставленные руководством перед личным составом, в ходе занятий были выполнены в полном объеме. Особый упор был сделан на огневую подготовку и отработку навыков взаимодействия. Такие занятия помогают довести действия бойцов до автоматизма, что позволяет избежать грубых ошибок в боевой обстановке», - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Айбулат Сатвалдыев, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области