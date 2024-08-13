Учебный сбор начальников войсковых стрельбищ Приволжского округа Росгвардии состоялся в Тольятти

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В Самарской области завершился учебно-методический сбор начальников учебных центров (войсковых стрельбищ) соединений, воинских частей и территориальных управлений Росгвардии. Мероприятие проходило на базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа.



Программа трёхдневного сбора включала практические занятия по подготовке войскового стрельбища, техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Представители фирмы по изготовлению мишеней продемонстрировали участникам новые образцы, предназначенные для наиболее качественного и эффективного выполнения практической стрельбы.



Во время сбора участники подвели итоги деятельности учебных центров и войсковых стрельбищ за истекший период, уточнили задачи на подготовку учебных объектов на 2024 год, закрепили знание основных положений по организации и обеспечению выполнения требований безопасности.



В завершение мероприятия начальник группы материально-технического обеспечения боевой подготовки Приволжского округа подполковник Марат Дзицоев выразил уверенность в том, что новые знания, полученные во время проведения учебно-методического сбора, будут успешно применены в повседневной деятельности.