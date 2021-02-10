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Участвовать в судебных заседаниях в России можно будет дистанционно, сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает РИА новости. По его словам были подготовлены законодательные изменения. В частности, предлагается разрешить применение в судах веб-конференций. Таким образом, россияне смогут участвовать в заседаниях удаленно с помощью компьютера или смартфона.

Ранее президент Владимир Путин сравнил работу российских и зарубежных судов во время пандемии. Он отметил, что судебной системе России удалось не перейти в режим торможения. По словам главы государства в 2020-ом было рассмотрено даже больше дел, чем годом раньше. Это подтверждает рост доверия к судебным процедурам. Президент подчеркнул, что международные эксперты считают российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансово-затратной для граждан.

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