Участок самарской Вертолетки отдали под точки питания

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Администрация Самары разрешила ООО «Перекресток» использовать участок на вертолетной площадке в поселке Управленческом под общественное питание. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

— Речь идет об участке, который находится на улице Ветвистой. Его площадь составляет 412 кв. метров, — указано в документе.

В прошлом году вертолетку реконструировали и там открыли точки питания. Вероятно, своим постановлением мэр узаконила их размещение на площадке. Тем более, что заявку бизнесменов поддержали участники публичных слушаний, пишет 63.ру.