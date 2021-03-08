Участниц Великой Отечественной войны с 8 Марта поздравил спецназ ЦВО

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В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа продолжают поздравлять участниц Великой Отечественной войны с Международным женским днем.

Праздник был организован для 97-летней Дешковец Нины Илларионовны (медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Германией», «За оборону советского заполярья») и 100-летней Егоровой Любовь Лаврентьевны (медаль «За доблестный труд в годы войны» и юбилейные медали).

Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, добрых вестей, радости и улыбок, вручили цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «Москва», «Синий платочек». Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены.