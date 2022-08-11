Участники РОСО "СВД и ПСН" создали ВИА "Калибр" и выступили перед военнослужащими в ЛНР

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Участники Региональной общественной самарской организации "Союз ветеранов десантникови подразделений специального назначения" (РОСО "СВД и ПСН") сформировали вокально инструментальный ансамбль "Калибр".

С 4 по 9 августа группа выступала перед военнослужащими 15-ой и 30-ой бригад города Кировск ЛНР. Концерт прошёл на достойном уровне, все были довольны и приглашали ещё.

Наши ребята также ознакомились с бытом и условиями службы военнослужащих выполняющих СВО, сообщает пресс-служба РОСО "СВД и ПСН".

Фото: пресс-служба РОСО "СВД и ПСН"