Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Участники второго потока «Школы героев» в Самаре освоили искусство публичных выступлений

7 октября 2025 13:43
124
Участники второго потока «Школы героев» в Самаре освоили искусство публичных выступлений

Участники второго потока региональной программы «Школа героев» повысили свою коммуникативную компетенцию в рамках образовательного модуля «Мастерская коммуникаций». Занятия прошли на площадке Самарской областной научной библиотеки.

Одним из слушателей курса стал ветеран СВО Раиль Шияпов, который живет в селе Новое Мансуркино Похвистневского района.  Понимание жизни в глубинке мотивирует его на реализацию социального проекта по развитию родного села.

«Я хочу создать в деревне условия, чтобы молодежь могла работать, зарабатывать и профессионально расти. Моя цель – привлечь и закрепить талантливых молодых специалистов на селе. Участие в «Школе героев» дает для этого необходимые знания и инструменты», – поделился Раиль.

Программа обучения для второго потока была существенно расширена и дополнена. Как подчеркнул выпускник первого потока, Герой РФ, советник Губернатора Самарской области Максим Девятов, новые дисциплины позволяют курсантам глубже погрузиться в систему государственной и муниципальной службы.

«Радует, что второй поток стал более масштабным. В программу добавлены важные предметы, в том числе по психологии и межличностным коммуникациям. Также углублен экономический блок, что позволит ребятам с полным пониманием подходить к решению управленческих задач», – отметил герой.

На текущий момент курсанты уже изучили такие модули, как «Знакомство с государственной и муниципальной службой», «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», а также прошли первую стажировку. Образовательный процесс построен на сочетании теории с интенсивной практикой.

«Мы ввели новый модуль по основам конфликтологии, чтобы научить будущих управленцев предотвращать спорные ситуации, – пояснила директор АНОО ДПО «Таволга» Алевтина Воронцова. – Также уделяем большое внимание цифровому этикету: что уместно для госслужащего в социальных сетях, а что – нет. И, конечно, помогаем нашим ребятам преодолеть естественную скованность при выступлениях на большую аудиторию».

Спикером выступила член Общественного совета программы «Школа героев» Татьяна Потоцкая, заместитель директора медиаагентства «Самара 450», журналист с более чем 20-летним стажем, спикер федеральных и региональных форумов Она поделилась с курсантами профессиональными техниками, которые помогают уверенно держаться перед аудиторией, грамотно реагировать на нестандартные ситуации и отвечать на острые вопросы.

«Несмотря на то, что я часто выступаю публично, подготовка к этому занятию была для меня особенной, – отметила Татьяна Потоцкая. – Это большая ответственность и честь делиться знаниями с защитниками Отечества, участниками программы «Школа героев». Очень рада, что мой опыт может быть для них полезен».

Напомним, региональный проект «Школа героев» реализуется в Самарской области с 2024 года по инициативе Губернатора Вячеслава Федорищева. Он является продолжением президентской программы «Время героев» и нацелен на обучение ветеранов СВО основам современного управления, включая экономику, финансы, конфликтологию и проектную деятельность.

Фото - АНОО ДПО Таволга

