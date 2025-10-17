Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область в топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: 30 семейных команд приглашены от нашего региона. 
«Это у нас семейное»: участники конкурса поделились секретами воспитания ко Дню отца
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.
Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД

17 октября 2025 15:45
104
Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.

Сегодня участники второго потока региональной программы «Школа героев» приняли участие в мастерской управления предприятием, организованной на Куйбышевской железной дороге. Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.

В рамках мастерской участники программы посетили Диспетчерский центр управления перевозками Куйбышевской магистрали, где ознакомились с принципами оперативного управления и координации сложной транспортной инфраструктуры. Особый интерес вызвала региональная площадка «Трансфер инноваций», демонстрирующая современные разработки и решения, внедряемые на железной дороге.

С курсантами «Школы героев» встретились заместитель начальника Куйбышевской дороги по территориальному управлению Владимир Викулин и заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской дороги Светлана Кишкина. В ходе встречи обсуждались вопросы эффективного управления, внедрения инноваций и развития кадрового потенциала.

Среди участников мастерской - бывший заместитель командира добровольческого батальона «Барс» в составе 15-й Александрийской мотострелковой бригады гвардии лейтенант Александр Семенов.

«Увидел, как изнутри управляется такая глобальная корпорация, как РЖД. Для меня это было полезно. Я прохожу практику в администрации Самары, хотел бы после окончания «Школы героев» продолжить свою работу в системе муниципальной службы», – поделился ветеран СВО. .

Программа «Школа героев» инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы «Время героев». Цель программы – подготовка высококвалифицированных управленческих кадров, способных эффективно решать задачи развития региона. В рамках обучения курсанты осваивают ключевые компетенции в области менеджмента, финансовой грамотности и ораторского искусства.

В настоящее время участники «Школы героев» проходят стажировку, в рамках которой они разрабатывают дорожные карты реализации собственных проектов. Эти проекты станут их выпускными работами и будут представлены по завершении обучения в мае следующего года. 

Мастерская на Куйбышевской железной дороге стала важным этапом в подготовке курсантов, предоставив им возможность перенять опыт у профессионалов.

 

Фото предоставлено АНОО ДПО Таволга

Теги: Самара

