Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД

Сегодня участники второго потока региональной программы «Школа героев» приняли участие в мастерской управления предприятием, организованной на Куйбышевской железной дороге. Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.

В рамках мастерской участники программы посетили Диспетчерский центр управления перевозками Куйбышевской магистрали, где ознакомились с принципами оперативного управления и координации сложной транспортной инфраструктуры. Особый интерес вызвала региональная площадка «Трансфер инноваций», демонстрирующая современные разработки и решения, внедряемые на железной дороге.

С курсантами «Школы героев» встретились заместитель начальника Куйбышевской дороги по территориальному управлению Владимир Викулин и заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской дороги Светлана Кишкина. В ходе встречи обсуждались вопросы эффективного управления, внедрения инноваций и развития кадрового потенциала.

Среди участников мастерской - бывший заместитель командира добровольческого батальона «Барс» в составе 15-й Александрийской мотострелковой бригады гвардии лейтенант Александр Семенов.

«Увидел, как изнутри управляется такая глобальная корпорация, как РЖД. Для меня это было полезно. Я прохожу практику в администрации Самары, хотел бы после окончания «Школы героев» продолжить свою работу в системе муниципальной службы», – поделился ветеран СВО. .

Программа «Школа героев» инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы «Время героев». Цель программы – подготовка высококвалифицированных управленческих кадров, способных эффективно решать задачи развития региона. В рамках обучения курсанты осваивают ключевые компетенции в области менеджмента, финансовой грамотности и ораторского искусства.

В настоящее время участники «Школы героев» проходят стажировку, в рамках которой они разрабатывают дорожные карты реализации собственных проектов. Эти проекты станут их выпускными работами и будут представлены по завершении обучения в мае следующего года.

Мастерская на Куйбышевской железной дороге стала важным этапом в подготовке курсантов, предоставив им возможность перенять опыт у профессионалов.

Фото предоставлено АНОО ДПО Таволга