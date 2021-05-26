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Участники программы региональной стажировки РАНХиГС презентовали свои итоговые проектные идеи

26 мая 2021 14:48
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С марта участники стажировки дорабатывали свои проектные инициативы.

Участники программы региональной стажировки РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» презентовали свои итоговые проектные идеи перед представителями региональной рабочей группы.

С марта участники стажировки дорабатывали свои проектные инициативы совместно с рабочей группой от региона, которую возглавил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Координатором рабочей группы назначена Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области, а заместителем председателя стал – заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В рабочую группу вошли специалисты министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального министерства здравоохранения, представители «Агентства стратегических инициатив», АНО «Института регионального развития» и «Инициативного центра «Лидеров России» Самарской области». А также ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва Владимир Богатырев и ректор СамГМУ Александр Колсанов.

 «Это промежуточный, но существенный итог нашей совместной работы по разработке механизмов привлечения и удержания талантливой молодежи в регионе», — отметил Сергей Бурцев.

В ходе ежегодного Послания Глава региона предложил поощрить молодые кадры и выплатить всем выпускникам школ, которые в этом году поступят в учебные заведения Самарской области, субсидии в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, Правительство Самарской области проводит большую работу над созданием в регионе среды и возможностей для реализации молодежи. В апреле в Самаре состоялся Всероссийский форум «Проектирование госуправления 4.0», где одним из направлений стало привлечение и удержание талантов в регионах.

Дискуссионная площадка работала в гибридном формате: онлайн-выступления ведущих российских и международных экспертов и очная работа молодежных команд региона. В команды вошло более 60 человек: студенты вузов, представители молодежных парламентов и молодежной думы, инициативные молодые люди. Участники форума выявляли проблемы, которые мешают молодежи оставаться в регионах, и вырабатывали проектные идеи по расширению возможностей для молодых людей в родном городе.

При разработке итоговой проектной идеи команда участников стажировки РАНХиГС также обращала внимание на контекст – обстановку в стране и в мире. Поэтому большое внимание команда уделила принципу человекоцентричности, о котором в Послании говорил Губернатор и который стал одной из тем для обсуждения на Всероссийском форуме. Человек становится ключевым ориентиром в принятии всех решений и их реализации в регионе. Лидеры России уверены: необходимо налаживать правильную коммуникацию с людьми.

«Человекоцентричность проявляется через постоянное персональное взаимодействие с человеком в его интересах. Нами видится четыре этапа такого взаимодействия: понять человека, спроектировать будущее в регионе, рассказать, донести его до людей и поддержать», — пояснил управляющий директор департамента финансов ПАО Сбербанк г. Москва, победитель конкурса «Лидеры России» Иван Тополя.

Группа сформировала предложение: создать программу по внедрению инструментов G2C маркетинга – это инструменты для выстраивания коммуникации между регионом и человеком. Участники стажировки уверены: только так можно добиться качественного диалога с молодежью региона. Таким образом, программа позволит предложить новые и интегрировать существующие подходы и практики взаимодействия региона, как платформы и сервиса для жизни, карьеры и творчества, с молодежью – ключевым целевым стейкхолдером развития.

«Создав программу и распространив её по регионам страны, мы ещё раз подтвердим, что Самарская область под управлением Дмитрия Азарова является носителем смелых и прорывных идей в области государственного управления», — подчеркнул Иван Тополя.

Концепция ещё будет дорабатываться. Эксперты рабочей группы подчеркнули, что ждут от Лидеров России конкретные предложения и инструменты, которые можно будет внедрить в работу региона.

В завершении встречи Сергей Бурцев поблагодарил участников стажировки за проделанную работу, вовлеченность команды в жизнь региона и ещё раз пригласил Лидеров России на пятый, юбилейный фестиваль «ВолгаФест-2021», который пройдет в Самаре с 7 по 20 июня.

Также Сергей Александрович рассказал Лидерам России, что в следующем году Самарская область станет центром притяжения талантливой творческой молодежи со всей страны. В 2022 году в Самаре состоится юбилейная Российская студенческая весна. Проведение таких крупных мероприятий, направленных на молодежь, также является инструментом для привлечения и удержания талантов, отметил Сергей Бурцев.

Образовательная программа обучения РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» заканчивается в июне. Защита проектных инициатив пройдет в мастерской управления «Сенеж».

Теги: РАНХиГС стажировка

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