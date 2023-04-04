участники проекта Science Slam расскажут о своих разработках в Самаре

В пятницу, 7 апреля в 19:00 состоится научно-популярное мероприятие Science Slam Samara. Как избежать глобального засорения околоземной орбиты, какую одежду мы будем носить в будущем, как облегчить жизнь людям с диабетом — это лишь малая часть того, о чем расскажут ученые на предстоящем мероприятии.
Science Slam – это международный проект популяризации науки. На сцене бара ученые в простой и интересной форме познакомят с собственными исследованиями, а зрители аплодисментами выберут победителя. В этот раз на самарском слэме выступят пятеро победителей университетских слэмов, которые прошли в 2022 году в Самаре и по всей России в рамках Университетской лиги Science Slam.
Science Slam Samara пройдет на сцене бара «Вечно молодой» по адресу г. Самара, ул. Ленинградская, д. 77). Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://e.startupsamara.ru/scienceslam. Организаторы события — Science Slam Samara, StartupSamara и минэкономразвития Самарской области. Онлайн-трансляция пройдет при поддержке ВКонтакте.
«Подобные мероприятия призваны в увлекательной форме знакомить горожан с теми разработками, которыми сейчас занимаются ученые региона. Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. У нас развиваются более двух десятков вузов, успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". Мы видим растущее год от года количество абитуриентов и надеемся, что все больше молодых людей будут открывать для себя, что наука — это, прежде всего, интересно», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Участники Science Slam Samara:
«Мы уже не в первый раз проводим Science Slam вместе с командой Science Slam Samara, первая всероссийская битва ученых прошла именно в Самаре, еще в 2015 году. Одно из правил Science Slam — никаких скучных докладов и сложных терминов, только яркие и захватывающие презентации. Благодаря поддержке Правительства региона участие в этом слэме будет бесплатным для всех желающих. Поэтому будем рады увидеться 7 апреля со всеми, кто интересуется наукой, на Science Slam Samara», — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.