Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России

Вчера, 18 сентября открылось финальное задание дистанционного этапа самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – викторина на знание России. Тысячи конкурсантов ответят на вопросы из области культуры, истории, географии, музыки, живописи страны. Полученные за эрудицию баллы пойдут в общий зачет и дадут конкурсантам возможность выйти в полуфинал проекта. На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировался 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.

Финальное задание конкурса «Это у нас семейное» представляет собой викторину, которая состоит из 50 вопросов в пяти разделах: «История России», «Культура России», «География России», «Обществознание», «Живопись и музыка». Викторина доступна всем семейным командам, выполнившим 4 обязательных задания – загрузка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях и интересных фактах семьи. Пройти викторину можно с 18 до 21 сентября включительно.

«Сегодня мы завершаем серию заданий дистанционного этапа, неслучайно, что финальным испытанием станет викторина о России. Мы старались подготовить такие вопросы, чтобы они были познавательны для всех поколений. Ведь наша задача не экзаменовать участников, а дать им возможность провести время вместе, узнать, что из географии помнит бабушка, как в истории нашей страны разбираются внуки, порассуждать вместе об искусстве, напомнить друг другу интересные факты о нашей стране. Викторина рассчитана на то, чтобы вклад в общий результат внес каждый член семьи. На прохождение дается 3 попытки. Итоговый результат определяется по наивысшему количеству баллов, полученному в одной из попыток. Баллы за викторину, как и за другие задания идут в общий зачет. Мы рады видеть, как семьи проявляют креатив, эрудированность, яркость, творческие таланты при выполнении заданий. На прохождение викторины у семей есть несколько дней – 21 сентября в 23:59 задание закроется, поэтому призываю всех не откладывать участие на последний момент. Желаю успехов!», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» продлится до 1 октября. В рамках него на протяжении двух месяцев, начиная с 17 июня, участникам каждую неделю открывались тематические задания, а также вопросы от партнеров и членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное». Теперь семьям проекта для выполнения доступны более 40 заданий разной направленности: творческие, литературные, спортивные, логические, направленные на изучение своего рода и истории страны, взаимодействие поколений, формирование совместных полезных привычек и поводов для гордости.

Некоторые семьи уже выполнили все тематические задания. Среди них – команда Полуэктовых из Новосибирска, которая с нетерпением ждет открытия викторины.

«Поскольку у нас работает и старшее поколение семьи, собраться было сложно. Но спасибо большое конкурсу «Это у нас семейное», у нас все получилось, мы виделись каждые выходные и интересно проводили время. Нам очень понравилось задание «Мультафиша», для которого нужно было сделать постер к мультфильму, мы здесь выложились на все 100! Самым веселым заданием нам показался «Арт-вызов», для которого нужно было повторить одну из предложенных картин известных художников. Мы выбрали «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, переоделись и начали позировать. Снимались на дачном участке, было очень смешно наблюдать за реакцией соседей, которые не знали про конкурс», – рассказала мама Елена.

По итогам дистанционного этапа в октябре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

