Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
В Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.17
0.17
EUR 98.98
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России

19 сентября 2025 10:41
88
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России

Вчера, 18 сентября открылось финальное задание дистанционного этапа самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»викторина на знание России.  Тысячи конкурсантов ответят на вопросы из области культуры, истории, географии, музыки, живописи страны. Полученные за эрудицию баллы пойдут в общий зачет и дадут конкурсантам возможность выйти в полуфинал проекта. На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировался 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах.

Финальное задание конкурса «Это у нас семейное» представляет собой викторину, которая состоит из 50 вопросов в пяти разделах: «История России», «Культура России», «География России», «Обществознание», «Живопись и музыка». Викторина доступна всем семейным командам, выполнившим 4 обязательных задания – загрузка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях и интересных фактах семьи. Пройти викторину можно с 18 до 21 сентября включительно. 

«Сегодня мы завершаем серию заданий дистанционного этапа, неслучайно, что финальным испытанием станет викторина о России. Мы старались подготовить такие вопросы, чтобы они были познавательны для всех поколений. Ведь наша задача не экзаменовать участников, а дать им возможность провести время вместе, узнать, что из географии помнит бабушка, как в истории нашей страны разбираются внуки, порассуждать вместе об искусстве, напомнить друг другу интересные факты о нашей стране. Викторина рассчитана на то, чтобы вклад в общий результат внес каждый член семьи. На прохождение дается 3 попытки. Итоговый результат определяется по наивысшему количеству баллов, полученному в одной из попыток. Баллы за викторину, как и за другие задания идут в общий зачет. Мы рады видеть, как семьи проявляют креатив, эрудированность, яркость, творческие таланты при выполнении заданий. На прохождение викторины у семей есть несколько дней – 21 сентября в 23:59 задание закроется, поэтому призываю всех не откладывать участие на последний момент. Желаю успехов!», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» продлится до 1 октября. В рамках него на протяжении двух месяцев, начиная с 17 июня, участникам каждую неделю открывались тематические задания, а также вопросы от партнеров и членов Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное». Теперь семьям проекта для выполнения доступны более 40 заданий разной направленности: творческие, литературные, спортивные, логические, направленные на изучение своего рода и истории страны, взаимодействие поколений, формирование совместных полезных привычек и поводов для гордости.

Некоторые семьи уже выполнили все тематические задания. Среди них – команда Полуэктовых из Новосибирска, которая с нетерпением ждет открытия викторины.

«Поскольку у нас работает и старшее поколение семьи, собраться было сложно. Но спасибо большое конкурсу «Это у нас семейное», у нас все получилось, мы виделись каждые выходные и интересно проводили время. Нам очень понравилось задание «Мультафиша», для которого нужно было сделать постер к мультфильму, мы здесь выложились на все 100! Самым веселым заданием нам показался «Арт-вызов», для которого нужно было повторить одну из предложенных картин известных художников. Мы выбрали «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, переоделись и начали позировать. Снимались на дачном участке, было очень смешно наблюдать за реакцией соседей, которые не знали про конкурс», – рассказала мама Елена.

По итогам дистанционного этапа в октябре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

Во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвует 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
114
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
354
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
724
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
435
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1660
Весь список