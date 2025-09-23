Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
Участники финала «Зарницы 2.0» встретились с ветеранами СВО

23 сентября 2025 11:51
88
Участники финала «Зарницы 2.0» встретились с ветеранами СВО

На полигоне «Волжский» 18 сентября прошла встреча участников второго заезда финала «Зарницы 2.0» с ветеранами Специальной военной операции, участниками президентской кадровой программы «Время героев», среди которых командующие четырьмя армиями второго заезда — «Ахтуба», «Волга», «Ока» и «Кама». На встрече ребята услышали реальные истории из жизни героев, узнали о важности мужества, взаимопомощи и любви к Родине. Рассказы стали для участников важным уроком и поддержкой в их подготовке к финальному бою. Флагманский проект Движения Первых реализуется по Национальному проекту «Молодёжь и дети», соорганизаторами выступают Движение «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН». Федеральным партнером также является Всероссийский студенческий конкурс спасателей.

Второй заезд Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в оборонно-спортивном лагере «Авангард». Ребята выполняли задания в рамках состязаний специалистов, проходили боевую подготовку в составе взводов, принимали участие в гарнизонной службе и состязаниях по условно-военным специальностям. Самарскую область на «Зарнице 2.0» представила команда «Наше время» из Богатовского района, победившая в региональном этапе.

Во время встречи участников финала игры с ветеранами СВО офицеры поделились с подростками своим личным опытом и рассказали, зачем важно сегодня развивать у молодёжи чувство ответственности, взаимопомощи и готовность защищать Родину. Командующий армией «Волга», Герой России, кавалер ордена Мужества, участник президентской кадровой программы «Время героев» Егор Захаров отметил:

«Во время «Зарницы 2.0» мы, офицеры с боевым опытом, передаём ребятам не только знания, полученные в армии, но и навыки, которые пригодились нам в мирной жизни. Мы ставим перед участниками реальные задачи: от работы со связью и ориентирования в обстановке до оказания первой помощи и действий в команде. Дети приезжают со всей страны — у каждого уже есть свои сильные стороны. Кто-то умеет управлять беспилотником, кто-то знает, как оказать первую медицинскую помощь, кто-то разбирается в инженерном деле. Мы помогаем им развить эти навыки и учим применять их в условиях, приближённых к реальным. Главное — не просто дать знания, а воспитать уверенных, ответственных ребят, которые умеют работать вместе и по-настоящему любят свою страну. Ведь именно им скоро предстоит делать важный выбор — кем быть и за что отвечать».

На протяжении всего заезда ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, командующий армией «Ахтуба», участник президентской кадровой программы «Время героев» Владислав Фролов сопровождает юношей и девушек на всех этапах: проводит разборы заданий, делится личным опытом и объясняет, как навыки, полученные в «Зарнице», могут пригодиться в реальных условиях. Физическая подготовка, отрядное взаимодействие, сила духа и умение быстро принимать решения — вот ключевые качества, которым он стремится научить ребят. Но самое важное — это искренний и живой диалог, который возник между участниками и тем, кто прошёл путь настоящего защитника Родины.

«Самое ценное на таких встречах — это живое общение. Ребята задавали много вопросов, и не формальных, а по-настоящему глубоких, серьёзных. Один из них особенно запомнился: в чём разница между политруком времён СССР и современным замполитом? Пришлось остановиться, обдумать ответ. Видно, что подростки здесь — не просто участники соревнований. Они мыслят, сравнивают, анализируют. И это очень вдохновляет. Несмотря на усталость, они вовлечены, у них горят глаза, они полностью отдаются процессу. Я стараюсь перед каждым этапом сказать им пару слов, дать понять, зачем мы это делаем. Физическая подготовка, сила воли, умение работать в команде и грамотно общаться — это основа успеха. И «Зарница 2.0» даёт всё это. Для меня это тоже новый опыт — работать с подростками в условиях, приближённых к боевым», - подчеркнул Владислав Фролов.

Так, участник встречи из Свердловской области с позывным «Танк» Максим Балабанов ощутил, как знания и опыт, прошедших через боевые испытания ветеранов, становятся не просто историями, а реальными уроками жизни — уроками дисциплины, ответственности и стойкости. Из их рассказов можно узнать, как принимаются решения на передовой, как сохраняется дух в сложных условиях, как важна солидарность, даже когда кажется, что ты один. Ребята получают шанс заглянуть за кулисы войны, понять, что значит быть офицером.

«На этой встрече я понял, что сила не в оружии — она в характере, в готовности не отступать, даже когда вокруг темно и страшно. Я учусь быть таким, как они: собранным, решительным, отвечающим за своих, не сдающим позиции. Эти истории, этот опыт — они дают не просто знания, они зажигают в сердце уверенность, что мы сможем пройти через всё и выйти победителями», — подчеркнул участник.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стала прорывным и востребованным проектом в сфере патриотического воспитания. На базе легендарной советской игры создан уникальный проект, сочетающее традиции и современные технологии. Ребята из разных регионов страны с интересом осваивают основы воинского дела под руководством наставников — участников СВО и Героев России. В финале игры принимают участие 20 ветеранов СВО, среди них Герои России, наставники отрядов. Это живое общение даёт бесценный опыт обеим сторонам: молодежь учится взаимопомощи, товариществу и слаженным действиям, а ветераны получают уверенность в том, что у страны есть достойное будущее. Искренние эмоции участников доказывают: решение возродить «Зарницу» было правильным. Эти юноши и девушки — ответ тем, кто сомневается в современной молодёжи. Они растут настоящими патриотами, готовыми встать на защиту Родины, и воспитывают их настоящие герои.

