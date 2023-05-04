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Участники фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю» приняли участие в международной акции «Сад памяти» в Самаре

4 мая 2023 20:32
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Участники фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю» приняли участие в международной акции «Сад памяти» в Самаре

В четверг, 4 мая 2023 года, накануне празднования дня Победы, Самарская область приняла эстафету международной акции «Сад памяти». Акция проводится по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. По всей стране высаживаются 27 миллионов молодых деревьев – в память о цене Великой Победы, о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
В этом году в областном центре для посадки деревьев была определена площадка на территории Парка Победы. В акции приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, волонтеры, юнармейцы, активисты общественных организаций и клубов патриотического воспитания. Вместе с ними 30 деревьев для «Сада памяти» высадили участники Международного фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю!», который в эти дни проходит в Самаре.

Перед посадкой саженцев участники акции ознакомились с экспозицией школьных музеев Самары, организованной на главной аллее парка, возложили цветы к Вечному огню, почтили минутой молчания память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

«Принимая участия в акции «Сад памяти», мы вспоминаем каждого, кто отдал жизнь за Победу. Мы скорбим по погибшим и, в то же время, испытываем чувство гордости за нашу страну, которая победила фашизм. Сегодня мы продолжаем биться за искоренение фашизма, который, к сожалению, расцвел на самой границе нашей Родины, на ее священных рубежах. У каждого человека в нашей стране в семейном альбоме хранится фото его деда или прадеда в военной форме, и для каждого из нас выбор стороны в этом противостоянии очевиден. Бороться с этим злом мы будем до конца», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Глава Правительства поблагодарил участников фестиваля «Гитары в строю!» за поддержку акции, за открытое выражение своей гражданской и политической позиции через стихи и песни.
Елена Лапушкина рассказала, что принимает участие в акции «Сад памяти» каждый год, в память о своем деде Григории Андреевиче. Он был участником войны, защищал Ленинград, имел ранения.
Участник музыкального коллектива Rastrelli Cello Quartet (Россия – Германия) Кирилл Тимофеев выразил благодарность организаторам за возможность принять участие в акции «Сад памяти» и фестивале «Гитары в строю!». Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.
«Нам очень приятно оказаться в эти дни в Самаре, и мы рады, что сможем выступить с концертами на площадках города», – сказал Тимофеев.

В международной акции приняли участие француз Франсуа Модеме, музыкант Сашо Гачник (Словения), дирижер Робертс Крейг (Великобритания) и другие гости фестиваля.
Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!», инициатором которого стал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проходит в регионе впервые. Это культурное событие призвано сплотить людей вокруг борьбы с проявлениями фашизма, которые приобрел в наши дни новые формы и масштабы.
В рамках фестиваля в Самаре проходят дискуссии, круглые столы, лекции и творческие встречи, открытые показы исторических фильмов и концерты. 1 мая на торжественном открытии фестиваля выступили российские и зарубежные музыканты. Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт на площади Куйбышева.

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