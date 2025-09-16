Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте

89

Участник региональной программы «Школа героев», ветеран специальной военной операции Евгений Озеров в рамках проектной стажировки посетил музей образовательного центра «Южный город». Визит был посвящён обмену опытом и развитию музейного пространства, которое стало важным центром патриотического воспитания подрастающего поколения.

Музей ОЦ «Южный город», основанный два года назад учителем истории, который сейчас участвует в СВО, продолжает активно работать силами учеников, их родителей и педагогов. Одной из ключевых инициатив музея является акция по отправке гуманитарной помощи бойцам. Школьники своими руками создают для военных талисманы — ёжиков, которые становятся для бойцов символами удачи и поддержки с малой родины.

Евгений Озеров, удостоенный медалей «За боевые отличия» и Суворова, является участником второго потока «Школы героев». Его проект, связанный с культурной и музейной деятельностью, реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области. Он предполагает создание экспозиции-реконструкции, посвящённой событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«Когда непосредственные участники событий приходят и рассказывают от первого лица, дают рекомендации, как правильно оформить то же музейное пространство, для нас это особенно ценно», — отметил директор ОЦ «Южный город» Владимир Кильдюшкин.

Для Евгения Озерова визит в образовательный центр стал в том числе и личным событием: здесь учатся его дети. «Впечатление очень положительное. Сразу видно, что здесь сделано всё с душой, а не для галочки», — поделился ветеран.

Заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачёв подчеркнул важность двустороннего обмена опытом в рамках стажировки: «Для нас также ценно общение с ветеранов СВО. Евгений рассказывает о своём опыте, о своём подходе. Мы будем сопровождать проект, посвящённый созданию новых музейных пространств».

Региональная программа «Школа Героев», инициированная губернатором Самарской области Вячеславом

Фото - Самарское областное вещательное агентство