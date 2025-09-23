Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино

23 сентября 2025 16:59
84
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.

В прошедшую субботу берег озера Сакулино, одного из самых популярных мест отдыха горожан, стал площадкой для масштабной экологической акции. Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Зелёная Россия».

Озеро Сакулино является настоящим центром притяжения для любителей активного отдыха. Местные жители бережно относятся к этой территории и регулярно организуют здесь субботники. К одной из таких инициатив присоединился Константин Красильников - участник региональной программы «Школа героев», которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - «Время героев». Сегодня ветеран СВО трудится в Центре содействия самоуправлению районов г.о. Новокуйбышевск.

«Хочу выразить особую благодарность жителям, что выходят и проявляют свою активность в благоустройстве нашего города. Нам всем это небезразлично. Мы, участники «Школы героев», не только учимся, но и принимаем самое живое участие в благоустройстве города, в общественных проектах, и это все на благо нашего города и на благо нашего региона», — отметил Константин Красильников.

Ирина Морозова, директор Центра содействия самоуправлению районов, подчеркнула важность совместной работы: «В этот раз мы убираемся в рамках реализации проекта «Зелёная Россия». Очень рада, что сегодня к нам пришли и помогают жители, сотрудники Центра, представители депутатского корпуса. Я думаю, что все вместе мы наведём здесь порядок».

В результате общих усилий волонтёров были собраны десятки мешков с мусором, скошена трава и приведены в порядок пешеходные дорожки.

 

Фото: DЕНЬ 24 Новокуйбышевск, Администрация г.о.Новокуйбышевск

