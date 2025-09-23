Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино

84

В прошедшую субботу берег озера Сакулино, одного из самых популярных мест отдыха горожан, стал площадкой для масштабной экологической акции. Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Зелёная Россия».

Озеро Сакулино является настоящим центром притяжения для любителей активного отдыха. Местные жители бережно относятся к этой территории и регулярно организуют здесь субботники. К одной из таких инициатив присоединился Константин Красильников - участник региональной программы «Школа героев», которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - «Время героев». Сегодня ветеран СВО трудится в Центре содействия самоуправлению районов г.о. Новокуйбышевск.

«Хочу выразить особую благодарность жителям, что выходят и проявляют свою активность в благоустройстве нашего города. Нам всем это небезразлично. Мы, участники «Школы героев», не только учимся, но и принимаем самое живое участие в благоустройстве города, в общественных проектах, и это все на благо нашего города и на благо нашего региона», — отметил Константин Красильников.

Ирина Морозова, директор Центра содействия самоуправлению районов, подчеркнула важность совместной работы: «В этот раз мы убираемся в рамках реализации проекта «Зелёная Россия». Очень рада, что сегодня к нам пришли и помогают жители, сотрудники Центра, представители депутатского корпуса. Я думаю, что все вместе мы наведём здесь порядок».

В результате общих усилий волонтёров были собраны десятки мешков с мусором, скошена трава и приведены в порядок пешеходные дорожки.

Фото: DЕНЬ 24 Новокуйбышевск, Администрация г.о.Новокуйбышевск