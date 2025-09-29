Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
В селе Заволжье возводится новый ФАП
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.
Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.
Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске

29 сентября 2025 19:25
191
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.

Беспилотные летательные аппараты народного предприятия «Буревестник» из Самары стали одним из ключевых экспонатов российской экспозиции на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая стартовала в Минске. Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Участие «Буревестника» в ИННОПРОМе стало логичным продолжением успешного визита делегации предприятия на специализированный съезд операторов беспилотных систем «Дронница», который проходил в Новгородской области. На той площадке самарские БПЛА вызвали профессиональный интерес у представителей Министерства обороны и силовых структур Республики Беларусь. Команда инженеров «Буревестника» при участии ветерана СВО, выпускника программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - «Время героев») Матвея Мартемьянова, продемонстрировала собственные достижения и новаторские решения в сфере FPV-дронов, включая уникальную модульную систему связи.

С 2023 года народное предприятие «Буревестник», созданное по инициативе самарских патриотов для помощи российским военным, изготовило и передало на фронт уже более 10000 беспилотников, став важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами.

Профессионализм команды «Буревестника» был также высоко оценен на самом высоком уровне. Недавно команда операторов БПЛА продемонстрировала высший пилотаж перед Президентом России Владимиром Путиным в ходе активной фазы совместного стратегического учения «Запад-2025». Команда предприятия успешно выполнила учебно-боевые задачи в рамках масштабных маневров.

Участие в выставке ИННОПРОМ подтверждает статус народного предприятия «Буревестник» как одного из лидеров в области разработки и производства беспилотных систем и открывает новые перспективы для международного сотрудничества в рамках Союзного государства.

«У нас одна цель - работа во благо людей. Крупный форум ИННОПРОМ позволяет нам налаживать торгово-промышленные связи с Республикой Беларусь. В связи с этим искренне хотим поблагодарить Правительство Самарской области за то, что приглашают нас на события такого масштаба, размещая нас с такими промышленными гигантами, как «АвтоВАЗ» и «Пегас Агро», тем самым высоко оценивая наши разработки и вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса», - отметил Матвей Мартемьянов. 

 

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
217
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
339
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
491
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1219
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
535
Весь список