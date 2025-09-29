Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске

191

Беспилотные летательные аппараты народного предприятия «Буревестник» из Самары стали одним из ключевых экспонатов российской экспозиции на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая стартовала в Минске. Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Участие «Буревестника» в ИННОПРОМе стало логичным продолжением успешного визита делегации предприятия на специализированный съезд операторов беспилотных систем «Дронница», который проходил в Новгородской области. На той площадке самарские БПЛА вызвали профессиональный интерес у представителей Министерства обороны и силовых структур Республики Беларусь. Команда инженеров «Буревестника» при участии ветерана СВО, выпускника программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - «Время героев») Матвея Мартемьянова, продемонстрировала собственные достижения и новаторские решения в сфере FPV-дронов, включая уникальную модульную систему связи.

С 2023 года народное предприятие «Буревестник», созданное по инициативе самарских патриотов для помощи российским военным, изготовило и передало на фронт уже более 10000 беспилотников, став важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами.

Профессионализм команды «Буревестника» был также высоко оценен на самом высоком уровне. Недавно команда операторов БПЛА продемонстрировала высший пилотаж перед Президентом России Владимиром Путиным в ходе активной фазы совместного стратегического учения «Запад-2025». Команда предприятия успешно выполнила учебно-боевые задачи в рамках масштабных маневров.

Участие в выставке ИННОПРОМ подтверждает статус народного предприятия «Буревестник» как одного из лидеров в области разработки и производства беспилотных систем и открывает новые перспективы для международного сотрудничества в рамках Союзного государства.

«У нас одна цель - работа во благо людей. Крупный форум ИННОПРОМ позволяет нам налаживать торгово-промышленные связи с Республикой Беларусь. В связи с этим искренне хотим поблагодарить Правительство Самарской области за то, что приглашают нас на события такого масштаба, размещая нас с такими промышленными гигантами, как «АвтоВАЗ» и «Пегас Агро», тем самым высоко оценивая наши разработки и вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса», - отметил Матвей Мартемьянов.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области