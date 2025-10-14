Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
Участник «Школы героев» Михаил Ретин наводит порядок в Тольятти: как боевой опыт помогает в решении городских проблем

14 октября 2025 16:44
159
Он занимается практической работой по улучшению городской среды.

Боевой офицер, командовавший самоходной боевой техникой на передовой, теперь применяет свой опыт для наведения порядка в городской среде. Ветеран специальной военной операции Михаил Ретин проходит обучение в «Школе героев» и работает в администрации Тольятти, где курирует важнейшие направления городской безопасности.

После возвращения с фронта и зачисления на второй поток региональной кадровой программы Михаил был назначен на должность ведущего специалиста департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Тольятти. Здесь он занимается практической работой по улучшению городской среды.

«Проект «Школа героев» дает возможность социализироваться нам, ветеранам, в обществе. Мы из одной стихии пришли обратно и готовы продолжать бой, но уже в мирных целях, чтобы приносить пользу. Там – защищая Родину, а здесь – защищая интересы Родины внутри», – подчеркивает герой. 

Одна из ключевых задач, которую курирует Ретин, - очистка города от брошенного транспорта. Бесхозные автомобили - это не просто помеха для движения, это реальная угроза безопасности горожан. Под его руководством уже вывезено более 100 таких машин, что позволило освободить проезды для коммунальной техники и экстренных служб.

Коллеги отмечают особый подход, который привносят в работу ветераны. Люди, прошедшие СВО, обладают уникальным опытом принятия решений в сложных ситуациях.

«Школа героев» – это кузница кадров, ребят, которые делом доказали преданность своей Родине. Их трудоустройство для нас очень важно. Это люди заряженные, нацеленные на плодотворную работу, на то, чтобы помогать людям и наводить порядок в городе, в стране в целом. Они обладают абсолютно другим видением и делятся очень ценными моментами», – отметил заместитель руководителя департамента Антон Бондаренко.

Проект «Школа героев», реализуемый в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентского «Время героев», доказал свою эффективность: ветераны СВО успешно применяют полученные знания и навыки в мирной жизни, продолжая служить стране и родному краю.

 

Фото:   СОВА

Теги: Тольятти

