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Участник программы «Время героев» Александр Тихонов назначен заместителем полпреда в ПФО

28 января 2025 17:11
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Игорь Комаров подчеркнул, что опыт и знания Александра Тихонова будут востребованы.

Кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Говоря об обучении в рамках программы «Время героев», Александр Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране и работать для благополучия граждан. Участники проходят серьезный отбор, здесь высокий уровень подготовки, погружение в региональную специфику, проектная работа на федеральном уровне. Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе».

Александр Тихонов отметил, что в ходе стажировок работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации участников СВО: «Моим наставником был полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров. Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы «Время героев». Много общался с молодежью. Особенно приятно было слышать, что для ребят настоящими героями являются их отцы и братья, которые сегодня отстаивают честь нашей страны на СВО».

Самарскую область Александр Тихонов посетил в июле 2024 года. Он подробно ознакомился с работой филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и встретился с ветеранами СВО. Также Александр Тихонов побывал на Всероссийском форуме «iВолга» и принял участие в дискуссии «Роль героических примеров в воспитании детей и молодежи». Во время встречи ребята с искренним интересом задавали боевому офицеру и многодетному отцу вопросы о воспитании, семье, истории и патриотизме.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что опыт и знания Александра Тихонова будут востребованы: «Глава государства Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны. Я благодарен за оказанное доверие – быть наставником кавалера 5 орденов, уроженца Чувашии Александра Тихонова. За время стажировки он познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов Приволжья. Уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Александру Михайловичу успешно справиться с поставленными задачами».

Александр Тихонов рассказал, что в должности заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников СВО: «Сейчас это ключевое направление, важное для семей из нашего округа и страны в целом. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты. Благодарен программе «Время героев», всем ребятам и педагогам, которые дали и необходимые знания, и опыт для решения стратегически важных задач для страны».

Напомним, Президент России Владимир Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные региональные программы по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях. В Приволжском федеральном округе активно началась работа по выполнению задачи Главы государства.

В Самарской области региональная программа «Школа героев» в рамках Президентской кадровой программы «Время героев» стартовала 1 октября 2024 года, в ней принимают участие 50 человек. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональный проект Президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи с Главой государства. 

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

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