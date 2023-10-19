Учащиеся кадетского класса МЧС тольяттинской школы учились оказывать первую помощь пострадавшим

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Сотрудники МЧС России регулярно проводят уроки с учащимися кадетского класса МЧС России школы № 69 Тольятти.

Один из этапов обучения – изучение правил оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. На днях специалисты чрезвычайного ведомства научили ребят правильно оценивать состояние пострадавшего и накладывать кровоостанавливающий резиновый жгут Эсмарха на бедро и плечо травмированного человека.

Навыки оказания первой помощи должен знать каждый человек, а для кадетов МЧС России это одно из обязательных умений.

«Конечно, не все кадеты выберут в будущем профессию пожарного или спасателя, но, полученные за годы учёбы знания, помогут им вовремя сориентироваться и грамотно применить свои навыки в различных чрезвычайных ситуациях, чтобы суметь защитить себя, своих близких и других людей», - отметил начальник ООСП и П 31 пожарно-спасательного отряда Валерий Калашников.

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