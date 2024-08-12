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У соискателей растут требования к компаниям и условиям работы

12 августа 2024 10:18
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У соискателей растут требования к компаниям и условиям работы

Опрос hh.ru показал, что лишь 18% местных опрошенных работодателей не заметили роста требований у кандидатов. А вот 82% - признали, что рост запросов есть, причем 39% из них заявили, что ряд требований имеют уже массовый характер.

«В ходе опроса работодателей выяснилась масса интересного, что изменилось в поведении и настроении соискателей. Например, 60% работодателей уверены, что в основе роста требований кандидатов к вакансиям или потенциальной компании-работодателю лежит осведомленность кандидата о дефиците кадров. На втором месте стоит повышенная самооценка кандидата (40%), а на третьем – осведомленность о низкой конкуренции за рабочие места (28%)», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПЗФО.

Причем также по мнению работодателей, повышенные требования предъявляют соискатели из таких сфер, как «Информационные технологии» (80%), «Топ-менеджмент» (69%) и «Маркетинг» (61%). Наименее требовательными оказались кандидаты из профобластей «Массовый, линейный персонал» (26%), «Производственный персонал» (24%) и «Рабочий персонал» (23%).

Что чаще всего требуют соискатели от компании?

Среди самых распространенных требований к работодателю – зарплата выше указанной в вакансии (это отметили 92% респондентов). Затем следует требование к локации офиса/места работы (54%) и нестандартный (неполный) рабочий день (31%). Еще 17% соискателей хотят отдельный кабинет в офисе. Кроме того, 40% соискателей хотят, чтобы работодатели приняли их на работу без оформления трудового договора.

Еще треть соискателей (30%) стали запрашивать больше различных бонусов (скидки от компании, ДМС, страхование, подарки детям и др.). Интересно, что в 18% случаев соискатели интересуются на собеседованиях знаком зодиака будущего руководителя, полом, возрастом и другими неделовым качествами. Реже всего от кандидата можно услышать требования к наличию детского сада (4%).

Как к повышенным требованиям относятся работодатели и кому готовы уступать?

Примечательно, что лояльность к необычным требованиям соискателей работодатели чаще проявляют к кандидатам из сфер «Топ-менеджмента» (51% всегда готовы рассмотреть требования), «Информационные технологии» (46%) и «Финансы» (23%). Категорически не готовы рассматривать необычные требования кандидатов и уступать соискателям из профобластей «Массовый, линейный персонал» (49% ответили отрицательно), «Рабочий персонал» (45%) и «Юристы» (42%).

На вопрос о том, по какой причине руководители готовы удовлетворить повышенные требования кандидата к вакансии/компании-руководителю, большинство отметили исключительную ценность кандидата (70% опрошенных). Также напомнили о ситуации дефицита кадров (52%) и подчеркнули значимость бренда работодателя (21%). Главными причинами, по которым работодатели не готовы рассматривать необычные требования соискателей, являются финансовые расходы (54%), правовые риски (50%) и запрет руководства (43%).

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