У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам

Аналитики Авито заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам — на платформе выросли продажи первых игровых приставок. Так, Sega Drive 2 Classic стали покупать чаще в три раза. Также более чем в полтора раза выросли продажи Game Boy, Тетриса и Тамагочи.

Несмотря на стремительное развитие технологий, благодаря которому на рынке регулярно появляются новые гаджеты, пока никто не спешит забывать про устройства, с которых все начиналось. Более того, сегодня они переживают новую волну популярности. Возрождение интереса к ретро-приставкам кроется в ностальгии по молодости и более простым технологиям. Для миллениалов это возвращение к юности, в то время как для зумеров — это тоска по эпохе, в которой они не жили, но чей образ кажется привлекательным.

Так, за последний год на платформе в три раза выросли продажи приставки Sega Drive 2 Classic. Также на 15% чаще покупали еще одну популярную модель Sega — Dreamcast.

Продажи российского аналога Sega — Dendy также выросли. Модель Classic стали покупать чаще на 55%, а Junior — на 28%.

Также на 59% чаще стали покупать карманную приставку Game Boy от Nintendo.

На 55% выросли продажи Тетриса — мини-консоли с культовой игрой, которая когда-то пользовалась бешеной популярностью в 80-х.

Также на 67% чаще на Авито стали покупать Тамагочи — карманных виртуальных питомцев, о которых нужно заботиться.