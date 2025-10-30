Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам

30 октября 2025 13:51
91
Аналитики Авито заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам — на платформе выросли продажи первых игровых приставок. Так, Sega Drive 2 Classic стали покупать чаще в три раза. Также более чем в полтора раза выросли продажи Game Boy, Тетриса и Тамагочи. 

Несмотря на стремительное развитие технологий, благодаря которому на рынке регулярно появляются новые гаджеты, пока никто не спешит забывать про устройства, с которых все начиналось. Более того, сегодня они переживают новую волну популярности. Возрождение интереса к ретро-приставкам кроется в ностальгии по молодости и более простым технологиям. Для миллениалов это возвращение к юности, в то время как для зумеров — это тоска по эпохе, в которой они не жили, но чей образ кажется привлекательным. 

Так, за последний год на платформе в три раза выросли продажи приставки Sega Drive 2 Classic. Также на 15% чаще покупали еще одну популярную модель Sega — Dreamcast. 

Продажи российского аналога Sega — Dendy также выросли. Модель Classic стали покупать чаще на 55%, а Junior — на 28%. 

Также на 59% чаще стали покупать карманную приставку Game Boy от Nintendo. 

На 55% выросли продажи Тетриса — мини-консоли с культовой игрой, которая когда-то пользовалась бешеной популярностью в 80-х. 

Также на 67% чаще на Авито стали покупать Тамагочи — карманных виртуальных питомцев, о которых нужно заботиться. 

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
81
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
130
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
143
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
167
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
169
