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У российской молодёжи спросили, в каком возрасте наступает пик карьеры

25 января 2023 12:48
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У российской молодёжи спросили, в каком возрасте наступает пик карьеры

Ко Дню российского студенчества Работа.ру и СберНПФ выяснили у российской молодёжи, в каком возрасте наступает пик карьеры и сколько можно заработать в этот период. В опросе приняли участие 2300 пользователей Работа.ру от 18 до 34 лет из всех регионов страны.

Как показало исследование, 27% молодых россиян считают, что вершины в карьере можно достичь в 36–40 лет. 25% ответили, что пик наступает позже — в 41–45 лет, а 19% сошлись во мнении, что наибольших успехов в работе можно добиться в 46–50 лет. 13% участников исследования уверены, что карьерный пик наступает уже в 31–35 лет, 11% полагают, что для этого надо быть старше 50 лет, а 5% думают, что такое возможно даже в самом начале карьеры — в 25–30 лет.

30% участников исследования отметили, что, достигнув пика карьерного роста, они хотят продолжать работать на той же должности в той же компании. Однако 20% опрошенных хотели бы сменить работодателя, а 16% — профессию. 15% респондентов в возрасте карьерного пика мечтают открыть собственный бизнес, 11% — начать давать профессиональные консультации. 5% опрошенных отметили, что на вершине карьеры хотели бы совсем бросить работу и выйти на пенсию, а 4% планируют развивать уже открытый собственный бизнес. Вопрос был задан с возможностью выбрать несколько вариантов ответа. 

Опрос также затронул тему заработков на вершине карьеры. Больше половины респондентов (54%) считают, что на пике зарплата должна составлять от 100 до 500 тыс. рублей в месяц и больше. Из них 29% отметили, что рассчитывают на доход от 100 до 200 тыс. рублей, 13% — от 200 до 300 тыс. рублей, 6% — от 300 до 500 тыс. рублей и столько же — от 500 тыс. рублей.

41% российской молодёжи считает, что за время карьерного пика надо успеть накопить больше 10 млн рублей для комфортной жизни на пенсии. Каждый пятый (19%) отметил, что накопления должны составить 5–10 млн рублей, а 15% уверены, что достаточно 3–5 млн.

По мнению 43% молодых респондентов, откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию надо начинать в 25–30 лет. Причём 29% опрошенных уже делают такие накопления, 15% собираются копить в этом году, а 19% планируют начать откладывать деньги на пенсию через несколько лет.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«Опрос показал, что, несмотря на молодой возраст, наши респонденты отметили традиционные способы накоплений на комфортную жизнь на пенсии (можно было выбрать несколько вариантов). Это недвижимость (66%), ценные бумаги (31%) и банковские накопления (26%). Почти четверть опрошенных (23%) выбрала наличные сбережения, а 8%  пенсионные продукты НПФ. Лучше всего использовать разные финансовые инструменты — диверсифицировать ваш пенсионный портфель сбережений. Как один из вариантов, рекомендуем откладывать на будущую пенсию с помощью надёжного индивидуального пенсионного плана. Кстати, с начала этого года накопления по нему застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ)».

Теги: Опрос

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