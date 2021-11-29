У православных начинается сорокадневный Рождественский пост.

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У православных верующих сегодня начинается один из четырех многодневных постов - Рождественский пост, который готовит верующих к светлому празднику Рождества Господа Иисуса Христа.

Длится он 40 дней до 6 января включительно, но по своей строгости уступает Великому и Успенскому постам.

Церковь учит, что верующему человеку пост необходим, чтобы настроить себя на встречу Рождества Христова, осознать тайну Боговоплощения. В это время особое внимание необходимо уделить своей душе. Добровольно отказываясь от скоромной пищи и развлечений, уделяя больше времени молитве и добрым делам, мы очищаем свою душу, чтобы в умиротворении встретить самый светлый зимний праздник.

По традиции в Рождественский пост по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно принимать пищу с растительным маслом. В дни Рождественского поста строго запрещается есть только мясо, яйца и молочные продукты. Рыба разрешается в субботние и воскресные дни, великие праздники (например, в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы), а также в дни памяти великих святых, если они выпадают на вторник или четверг.

С 2 по 6 января пост становится более строгим, а в последний день поста пищу принимают не раньше, чем появится на востоке первая звезда.

Важно помнить, что у каждого человека своя мера поста. Так, церковь разрешает послабления для больных, беременных женщин и детей, людей, занятых тяжелым физическим трудом. Вообще исключительно строго держат пост монахи, а миряне соблюдают его, посоветовавшись с духовником, а также с учетом своего здоровья.

Церковь подчеркивает, что ограничение в пище - не табу и не самоцель. Это лишь способ, который помогает человеку избавиться от чувственных привязанностей, сконцентрироваться на духовном, сообщает vitvesti.by.