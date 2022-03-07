У православных христиан начинается Великий Пост

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Вместе со Страстной седмицей он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой, днем Воскресения Христова 24 апреля.

Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне. На всем протяжении поста рыбу разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру – в Лазареву субботу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой неделе Великого поста традиционно совершает богослужения фактически ежедневно, передает Радио Маяк.