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У православных христиан начинается Великий Пост

7 марта 2022 13:57
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У православных христиан начинается Великий Пост

Вместе со Страстной седмицей он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой, днем Воскресения Христова 24 апреля.

Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне. На всем протяжении поста рыбу разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру – в Лазареву субботу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой неделе Великого поста традиционно совершает богослужения фактически ежедневно, передает Радио Маяк.

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