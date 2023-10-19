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У многодетных родителей из Красноармейского района благодаря соцконтракту появилось свое молочное производство

19 октября 2023 14:40
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Самарская область – один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт.

Самарская область – один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. С начала этого года заключено уже более 4700 соцконтрактов. Ну а многодетным семьям, помимо помощи в развитии семейного бизнеса, полагается ещё и ряд выплат, а числе которых ежемесячные пособия на детей, региональный семейный капитал, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие, предоставляемые в том числе и благодаря нацпроекту «Демография», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области, находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

В многодетной семье Шокирджона и Мукаддас Хасановых из села Каменный Брод Красноармейского района Самарской области подрастает пятеро детей. Старшей дочери – 17 лет, младшему ребенку – 10 лет. Проживая в сельской местности, супруги задумались о том, что не стоит покупать молоко в магазине, если можно завести свое подсобное хозяйство и получать натуральные продукты собственного производства. Начали с покупки коровы, а потом решили самостоятельно делать молочные продукты. Так хозяйство стало постепенно расширяться. Осенью прошлого года супруги узнали о возможности оформления такой меры поддержки, как социальный контракт. Мукаддас и Шокирджон быстро оформили все необходимые документы и получили выплату, которую потратили на приобретение ещё двух коров и необходимого оборудования – сепаратора и доильного аппарата.

- Социальный контракт оказался очень полезным для нашей семьи. Хорошо, что есть такая помощь, причем она дается не только многодетным. Благодаря социальному контракту у нас две коровы, телята появились, мы хотели бы расширить наше хозяйство и заняться еще и мясным производством, - рассказывает многодетная мама Мукаддас Хасанова.

Напомним, что Самарская область - один первых регионов России, где граждане смогли воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как социальный контракт. С начала этого года заключено уже более 4700 соцконтрактов.

- Социальный контракт можно оформить в управлении социальной защиты населения, где специалисты помогут, все расскажут, подскажут и направят в нужном направлении конкретную семью. Важное условие для оформления -   доход каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, - комментирует руководитель Управления социальной защиты населения по Красноармейскому району Светлана Яковлева.

Многодетные семьи помимо социального контракта могут получить от государства целый ряд выплат и пособий.

Семья Хасановых получает ежемесячное пособие на проезд детям-школьникам, социальное пособие на всех детей, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на каждого из детей, а также компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Правительства СО.

 

Фото:  freepik.com

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