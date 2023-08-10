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У каждого третьего самарца за год выросли расходы на борьбу со стрессом

10 августа 2023 09:58
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У каждого третьего самарца за год выросли расходы на борьбу со стрессом

Аналитики hh.ru совместно с экспертами психологической платформы Alter узнали, растут ли расходы самарцев на психологов и борьбу со стрессом, как они справляются со стрессовыми ситуациями, помогают ли компании Поволжья своим работникам.

Исследование показывает, что у 31% жителей Самарской области по сравнению с 2022 годом выросли расходы на борьбу и восстановление от стресса. Еще у 52% финансовые траты на психологов, терапию и прочие методы борьбы со стрессом остались такими же, как и год назад, а у 5% даже незначительно снизились. 10% местных респондентов заявили, что пока не стрессовали в этом году.  

Сильнее всего выросли расходы на спокойную жизнь у работников из маркетинговой сферы (52% опрошенных заявили об увеличении затрат), у кадровых и HR-специалистов (48%), а также у работников сферы стратегии и консалтинга (44%).

При этом сразу 89% опрошенных респондентов из Поволжья в целом признались, что работодатель не оказывает им никакую психологическую поддержку. У оставшихся 14% респондентов на работе предусмотрены разные формы поддержки. Так, в 3% работодатель проводит образовательные мероприятия по теме психологического здоровья (вебинары, тренинги и т.п.), у 1% есть корпоративный психолог, у 3% компаний услуги психолога входят в ДМС, еще у 1% компаний есть отдельная горячая линия психологической поддержки и еще в 4% случаев компания сотрудничает с сервисом психологической помощи. Для сравнения в среднем по стране работодатели сотрудничают с различными психологическими сервисами лишь в 2% случаев.

Самарцы также рассказали, какие методы борьбы со стрессом предпочитают. Чаще всего они упоминали сон, разговор с родными и спорт, реже всего — кофе. А четверть самарцев признали, что со стрессом им помогает справляться еда. Среди вариантов ответа «Другое» респонденты назвали домашних животных, видеоигры, активный отдых на природе, хобби и аудиокниги.

Теги: Опрос

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